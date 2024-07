Pod koniec czerwca Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem i dziećmi wybrała się na wczasy. Perfekcyjna pani domu, Radosław Majdan, Henio, Stanisław oraz Tadeusz wsiedli do kampera i pojechali do Danii. Urlop dostarczył wiele emocji, zwłaszcza że zaraz po wyjeździe w mediach pojawiła się informacja o zwolnieniach w TVN. Małgorzata Rozenek- Majdan, podobnie jak Agnieszka Woźniak-Starak czy Anna Kalczyńska, przestała być prowadzącą "Dzień dobry TVN". Gwiazda właśnie skończyła wypoczynek, ale raczej nie tak to sobie zaplanowała. Już pierwsze zdjęcie zrobione w Polsce wywołało aferę. Radosław Majdan zaczął tłumaczyć żonę.

Wielka kłótnia o nogi Małgorzaty Rozenek-Majdan

Wraz z końcem czerwca skończył się rodzinny wyjazd gwiazd. Perfekcyjna pani domu regularnie zdawała relacje z wycieczki kamperem, choć nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. W pewnym momencie Radosław Majdan powiedział, że ma dosyć Małgorzaty Rozenek. 30 czerwca była prowadząca "Dzień dobry TVN" razem z dziećmi wrócili do Polski. Z tej okazji ekspert sportowy pochwalił się zdjęciem ukochanej.

Przyjechaliśmy do Polski i mimo padającego deszczu widoki dalej piękne — napisał Radosław Majdan.

Na fotografii widzimy Małgorzatę Rozenek-Majdan, siedzącą z telefonem w kamperze. Najwyraźniej Radosław Majdan postanowił szybko dodać, że para przestrzega wszelkich środków bezpieczeństwa w trakcie jazdy, wiedząc, jak krytyczni potrafią być internauci na widok zdjęć robionych w pojazdach.

Uspokajam, wtedy staliśmy, więc nie ma co się martwić — dodał.

Jednak wyjaśnienia gwiazdora nie pomogły. W komentarzach wybuchła burza. Internauci zaczęli sugerować, że kamper nie stoi, a nawet jeśli stoi, to nie na parkingu. Jeden z fanów pobawił się w detektywa i na podstawie odbicia w lusterku uznał, że małżeństwo było w korku w trakcie robienia zdjęcia.

W komentarzach pojawiło się wiele głosów odnośnie nóg Małgorzaty Rozenek. Gwiazda TVN trzymała je na wysokości deski rozdzielczej. Fani stwierdzili, że taka pozycja w razie wypadku naraża Perfekcyjną panią domu na bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

- Pooglądaj sobie RTG osób, które siedziały tak podczas kolizji, jak poducha wybuchła. Odechce Ci się. Serio!

- Kości udowe, które przecinają pęcherz i pośladki na wylot, te klimaty...

- Osobiście znam młodego chłopaka, który "tak siedział" i teraz siedzi na wózku;

- Nie wolno tak trzymać nóg w samochodzie. To raczej nie parking;

- Widać w lusterku, gdzie stoją! I to nie jest parking — czytamy w komentarzach.

Niektórzy jednak stanęli po stronie gwiazd. Część fanów zaapelowała do krytyków, żeby zajęli się swoim życiem. Wśród wiadomości pojawiły się głosy, że mimo zaleceń wiele osób prostuje nogi w ten sposób podczas jazdy.

- Po co się tłumaczysz? Ja zawsze jako pasażerka tak jeżdżę [...]. Nagle wszyscy święci za kierownicą;

- Wiecie co, te komentarze są tragiczne. Jacy wy wszyscy porządni;

- Nudne społeczeństwo;

- Chodzi o podziwianie urody Małgosi;

- Każdy tak trzyma, gdy jest długa droga, a ci zazdrośnicy niech spadają — czytamy.

Wystarczyło wrócić do Polski, by wywołać awanturę. Wygląda na to, że Perfekcyjna pani domu na głowie poważniejsze sprawy. Dowiedzieliśmy się już, jakie programy dostały Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak po zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". Gwiazdy prawdopodobnie skupiają się na nowych wyzwaniach.