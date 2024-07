Mam Talent od lat jest najpopularniejszym talent show transmitowanym przez stację TVN. Stacja emitowała tej jesieni już siódmy (!) sezon programu. Na telewidzów zaś czekała dziś nie lada gratka - wielki finał, w którym zmierzyło się 10 uczestników/grup: Łukasz Świrk, Krzysztof i Jan Adrian Lipiński 'Lipskee', Lowzar, Berenika Nienadowska, Julia Olędzka, Adrian Makar, Acroart, Alter Trio oraz Mateusz Guzowski.

Na scenie mogliśmy oglądać m.in. popisy akrobacji, wokalistów czy człowieka gumę. Nie zabrakło również świątecznych akcentów z okazji Mikołajek - uczestnicy i widzowie zostali bowiem obsypani prezentami. Największym jednak było zwycięstwo w dzisiejszym finałem. Ostatecznie siódmą edycję Mam Talent wygrał Adrian Makar! Wokalista wykonał brawurowo "You Raise Me Up" Josha Grobana. Zobaczcie jego występ z półfinału:

