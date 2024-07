Adele pokazała zdjęcie z siłowni! Najwyraźniej wraz z nowym rokiem artystka postanowiła powalczyć o szczuplejszą figurę i lepszą kondycję. Nie jest to jednak typowe selfie z treningu... Musicie zobaczyć to zdjęcie!

Jak Adele dba o figurę?

Choć Adele daleko do figury Ewy Chodakowskiej, to nie oznacza to, że gwiazda się zaniedbuje. Wręcz przeciwnie. Niedawno pochwaliła się nowym wizerunkiem. Adele dość mocno ścięła swoje długie włosy. Teraz diwa pokazała, że owszem bywa na siłowni i ćwiczy. Jednak raczej nie jest to jej ulubiona czynność... Jej zdjęcie mówi wszystko. Adele zamieściła na swoim Instagramie fotkę, na której widzimy, że trening wyraźnie nie sprawia jej przyjemności, a wręcz przeciwnie. Na szczęście inaczej jest ze śpiewaniem :)

Adele pokazała zdjęcie z treningu

Artystka niedawno ścięła włosy