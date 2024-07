Adele to jedna z najpopularniejszych wokalistek ostatnich lat - jej płyty rozchodzą się w rekordowych nakładach, a jej umiejętności wokalne są nie do podważenia. Po ogromnym sukcesie albumu "21" piosenkarka wyznała, że zamierza odpocząć od muzyki i show-biznesu. W międzyczasie urodziła dziecko i poświęciła się życiu rodzinnemu, choć znalazła też czas, aby nagrać kolejny wielki hit - "Skyfall" do filmu o Jamesie Bondzie. Adele otrzymała za niego Oscara i wystąpiła na wielkiej gali Akademii. Przypomnijmy: Słaby oscarowy występ zestresowanej Adele.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Brytyjka szykuje się teraz do wielkiego powrotu z nową płytą. Jak informuje The Sun, Adele rozpoczęła prace nad materiałem i wybrała już ekipę, która jej w tym pomoże:

- Zaangażowała w ten projekt Jamesa Forda, który do tej pory produkował dla Arctic Monkeys i Klaxons, a także Kida Harpoon - odpowiedzialnego za współpracę z takimi nazwiskami jak Calvin Harris, Jessie Ware czy Florence and the Machine. Zależy jej, aby ta płyta była wyrazista i brzmiała z duchem czasu - donosi informator tabloidu.

Czekacie na nową muzykę od Adele?

Reklama

Zobacz też Adele na spacerze z rodziną: