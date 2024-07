Pisaliśmy niedawno, że Anna Czartoryska dość długo już czeka na oświadczyny swojego partnera – Piotra Adamczyka. Aktor, niestety, wcale się z tym nie spieszył i nie potwierdził publicznie, że zamierza się związać z Anną na stałe.

Tymczasem okazuje się, że Adamczyk i Czartoryska się rozstali! Jak donosi najnowsze „Show”, para niedawno się rozstała – po cichu i spokojnie.

Przyznacie, że to zaskakująca wiadomość. Wszyscy czekali na to, aż ogłoszą swoje zaręczyny i datę ślubu i nic nie wskazywało na to, że mają problemy!

Myślicie, że Czartoryska miała już dosyć czekania, aż Adamczyk będzie chciał wziąć ślub?