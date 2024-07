Adam Nawałka po Euro 2016 nadal będzie trenerem polskiej kadry? W trakcie Euro 2016 nie brakowało głosów, że jest najlepszym trenerem polskiej kadry od wielu lat, ale po przegranej z Portugalią i powrocie piłkarzy do Polski pojawiły się też plotki, że być może przed eliminacjami do Mistrzostw Świata na stanowisku trenera dojdzie do zmiany. Kontrakt Adama Nawałki wygaśnie 31 lipca. Czy zostanie przedłużony?

"Myślę, że tak. Chcemy sprawę załatwić jak najszybciej. Adamowi też należy się trochę wakacji. On dużo od siebie daje, więc również jest zmęczony. Nawałka 2,5 roku temu i teraz to inny człowiek i trener, bardziej doświadczony. Przed nami eliminacje mistrzostw świata, czasu nie jest tak dużo, więc trzeba usiąść, dogadać się i razem iść do przodu", powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z "Super Expressem".

Czy selekcjoner dostanie podwyżkę po Euro? Nie jest tajemnicą, że trenerzy z innych państw, którzy byli na Euro, zarabiają o wiele więcej niż Nawałka.

"O pieniądze proszę mnie nie pytać. To zostanie między mną a selekcjonerem", dodał prezes PZPN.

Podobno do pierwszych rozmów z trenerem doszło już podczas Euro 2016 we Francji. Ponoć Nawałka postawił jeden warunek - on zostanie, ale Zbigniew Boniek musi nadal być prezesem PZPN. Boniek postawił na niego, więc teraz Adam Nawałka chce się odwdzięczyć. Cieszycie się z tego, że Nawałka nadal będzie trenerem? To dobry wybór?

