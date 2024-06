Program "Hotel Paradise" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji TVN7 i jak wiadomo, jesienią zobaczymy 9. edycję show, która została już nagrana w Wietnamie. Teraz z kolei pojawiła się wiadomość, czy stacja zdecyduje się zrealizować 10. edycję "Hotelu Paradise". Wszystko jasne!

"Hotel Paradise" już od 4 lat gości na antenie TVN7. Nadawany od 2020 roku program regularnie pojawia się w wiosennej i jesiennej ramówce stacji. Przez ten czas poznaliśmy już wielu uczestników i niektórzy do dziś z powodzeniem rozwijają swoją medialną karierę. Niezmiennie od lat prowadzącą "Hotel Paradise" jest Klaudia El Dursi, która w tej roli zaskarbiła serca tysięcy fanów. Program nagrywany był już na Bali, Zanzibarze, Panamie, Kolumbii oraz Wietnamie, a teraz wiemy, czy powstanie kolejna edycja w nowym, bajecznie pięknym miejscu.

Jak się okazało, stacja podjęła już oficjalną decyzję - "Hotel Paradise" będzie kontynuowany i producenci już poszukują kandydatów do 10. edycji programu!

Czy jesteś gotowy zakochać się, zostawić wszystko i wyruszyć na koniec świata, by zamienić zwykły urlop w rajskie wakacje? Jesteś singlem lub singielką? Doskonale! Mamy dla Ciebie wyjątkową szansę – rusza nabór do nowej edycji Hotelu Paradise, a my rozdajemy bilety na wymarzony urlop pod palmami

- czytamy w oficjalnym komunikacie stacji