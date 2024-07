Rozdanie nagród Eska Music Awards co roku przyciąga plejadę największych gwiazd polskiej sceny. Organizatorzy często decydują się na światowej sławy artystów. Rok temu całe show skradła jednak Doda. Zobacz: Doda dała czadu na Eska Music Awards 2014. Przebierała się sześć razy!

Przez lata na gali Eska Music Awards pojawiły się takie gwiazdy jak Jamelia, Melanie Fiona czy Nelly Furtado. W tym roku główną atrakcją wieczoru będzie... Adam Lambert! Wokalista swoją karierę zaczynał w amerykańskim "Idolu". Świat usłyszał o nim, kiedy w radiostacjach zaczął rządzić hit "Whataya Want from Me". W 2012 roku wyruszył zaś na trasę koncertową z legendarnym zespołem Queen.

Czekacie na jego występ? Eska Music Awards 2015 już 29 sierpnia w Szczecinie.

