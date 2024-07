Adam Boguta ma pękniętą czaszkę! Uczestnik czwartej edycji programu "Top model" przekazał niepokojącą informację o swoim stanie zdrowia za pośrednictwem Instagrama. Z opisu pod zdjęciem wynika, że Adam Boguta spadł ze schodów. Według doniesień Fakt24.pl do incydentu z udziałem uczestnika Top Model doszło podczas imprezy, na której był on DJ-em. Po zakończonej imprezie kolega zawiózł modela do szpitala, gdzie przeprowadzono mu badania. Specjaliści nie mieli wątpliwości, że Adam Boruta ma pękniętą czaszkę i powinien pozostać pod opieką lekarską.

Reklama

to był zacięty pojedynek, schody vs moja głowa ???? schody wygrały, ale będzie rewanż- napisał na Instagramie Adam Boguta i pokazał swoje zdjęcie.

Trzymamy więc kciuki, żeby Adam Boguta jak najszybciej wrócił do pełni zdrowia!

Zobacz także: Urazy i uszkodzenia głowy – objawy i leczenie stłuczenia mózgu

Zobacz także

Adam Boguta poinformował fanów o swoim wypadku.

Instagram

Reklama

Model ma pękniętą czaszkę.