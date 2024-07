1 z 8

Adam Boguta wyjechał z dziewczyną na wakacje! Zakochani wypoczywają na Cyprze, ponieważ przed uczestnikiem "Top Model" kolejne wyzwania zawodowe. Adam Boguta już dawno nie był na dłuższych wakacjach, a teraz cieszy się wolnym czasem z ukochaną Sylwią Sucharską. Dziewczyna również jest modelką, więc z pewnością jedną z rzeczy, która ich połączyła była pasja do modelingu. Tuż po powrocie Adam będzie miał dużo pracy, ponieważ rozpocznie tour po klubach w całej Polsce. Gwiazdor chce na poważnie zająć się muzyką. Do tej pory miał swoją audycją "Piękny i Bestia" w Polskim Radiu. Teraz jednak będzie miał okazję spełniać się jako DJ. My jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak Adam Boguta porywa publiczność! A Wy?

