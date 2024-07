Kampania Magdaleny Ogórek jest na językach zarówno mediów opiniotwórczych jak i plotkarskich. Podczas wczorajszego wywiadu w TOK FM, Bronisław Komorowski, wyznał, że polityk ma pewne braki w wiedzy. Zobacz: Komorowski śmieje się z Ogórek: To szaleństwo, że ta pani...

Teraz do grona osób, które ironizują kandydaturę Ogórek dołączyła Ada Fijał. Aktorka, która zazwyczaj unika wypowiadania się na kontrowersyjne tematy, zrobiła to w typowy dla siebie sposób. Gwiazda nagrała bowiem filmik, w którym sparodiowała podejście kandydatki na prezydenta do polityki, a także jej ostatnią kreację z pokazu La Manii. Całość wypadła bardzo komicznie, a Ada po raz kolejny udowadnia, że ma talent komediowy.

Widzieliście już nowe "Peszyn For Feszyn"? ;)

