Ada Fijał kończy dziś 40 lat! Tylko my wiemy, jak znana aktorka oraz ikona mody spędza ten dzień! Jak udało nam się dowiedzieć, mąż gwiazdy, Piotr, zabrał Adę na romantyczny wypad na Rzymu. I to nie tylko z okazji jej urodzin. Zgrane małżeństwo świętuje tam również 10. rocznicę ślubu. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy Fijał znajdzie tam inspiracje do kolejnego filmu ze swojego cyklu "Peszyn for Feszyn” na youtubie oraz czy zrobi stylowe zakupy ???? Jak widać na załączonych zdjęciach, aktorka na ulicach Rzymu prezentuje się baaardzo wytwornie!

Adzie życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobaczcie, jak aktorka świętuje w Rzymie!

