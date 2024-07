Ada Fijał naśladuje Kubę Wojewódzkiego! Aktorka zamieściła na swoim profilu na Facebooku filmik z serii Peszyn For Feszyn, w którym naśladuje dziennikarza. Do nagrania filmiku Adę Fijał zainspirowały ostatnie wydarzenia, które dotyczą Renaty Kaczoruk i showmana. Para przez kilka tygodni komunikowała w mediach, że jest już po ślubie, co okazało się nieprawdą. Wszystko było stworzone na potrzeby kampanii dla jednej z sieci telefonii komórkowej. Dodatkowo występ modelki w programie"Azja Express" wzbudza mnóstwo kontrowersji, a ukochana Kuby Wojewódzkiego jest jedną z najbardziej nielubianych osób tam.

Reklama

Jak Ada Fijał przedstawiła Kubę Wojewódzkiego w swoim filmiku? Oczywiście nie zabrakło żartów z jego drogich samochodów, młodzieżowego stylu bycia i garderoby, a także z tego, że przez długi okres znany był jako wieczny kawaler.

Obejrzycie koniecznie jej nowy film!

Zobacz także

Zobacz: Renata Kaczoruk po raz pierwszy zdradza szczegóły swojego związku z Kubą Wojewódzkim. Mówi o ślubie?

Ada Fijał parodiuje Kubę Wojewódzkiego

Aktorka wyśmiewa dziennikarza i jego dziewczynę!

ons.pl

Reklama

Ada Fijał ma wielki talent komediowy.