Abel Korzeniowski to nasz człowiek w Hollywood. Polski kompozytor od kilku lat konsekwentnie pracuje nad swoją marką w amerykańskim świecie filmu i odnosi na tym polu coraz większe sukcesy. Ma już na swoim koncie nominacje do Złotego Globa, a dwie ostatnie ścieżki dźwiękowe jego autorstwa stanęły nawet do walki o nominacje do Oscara. Przypomnijmy: Polak z podwójną szansą na Oscara!

Reklama

Polak współpracował do tej pory z kilkoma dużymi nazwiskami, ale największe wrażenie w jego artystycznym portfolio robią ścieżki dźwiękowe stworzone do filmów Toma Forda i Madonny. To właśnie współpracę z Królową Popu Korzeniowski wspomina szczególnie miło. W wywiadzie dla MadonnaNewEra.net Abel zdradził, że podczas procesu tworzenia muzyki do filmu "W.E.", Madonna w pewnym momencie wylądowała u niego w domu wraz z całym swoim sztabem.



Na początku spotkaliśmy się parę razy w Los Angeles i Nowym Yorku, rozmawiając o tym, jak ta muzyka ma brzmieć i funkcjonować w filmie. Potem porozumiewaliśmy się głównie przez telefon i e-mail. Pod koniec pracy przyjechała do mnie do domu - to było ogromne przeżycie. Mieć Madonnę i całą jej ekipę w domu - niesamowite uczucie - wyznał w wywiadzie z serwisem Korzeniowski.



Kompozytor wspomina też, że podczas pracy w domu spotkała go niezła niespodzianka. Sesja miała trwać zaledwie jeden dzień, ale Madonnie tak spodobała się współpraca na żywo, że zapragnęła przyjść również dnia następnego. Polak w trybie awaryjnym musiał o świcie ściągnąć skrzypaczkę, która miała nanieść poprawki na kompozycje według wskazówek wokalistki.



Sesja u mnie w domu miała trwać jeden dzień, ale ponieważ pracowało się nam naprawdę dobrze, Madonna chciała przyjść również następnego dnia. W związku z tym, musiałem w nocy przekomponować temat skrzypcowy, i zanim pojawiła się u mnie ponownie, zdążyłem o świcie ściągnąć skrzypaczkę, aby nagrała nową wersję. Skrzypaczka została już z nami na cały dzień, aby grać na żywo każdą nową poprawkę. Takie komponowanie na żywo było jednocześnie szalone i niepowtarzalne. Nigdy wcześniej tak nie pracowałem. Ale pamiętam, że Madonna również była pod wielkim wrażeniem - dodaje podekscytowany w rozmowie z MadonnaNewEra.net.



Po zakończeniu pracy nad ścieżką dźwiękową do filmu "W.E." na Korzeniowskiego czekała kolejna niespodzianka. Madonna na trasie koncertowej "MDNA Tour" wykorzystała jeden z jego utworów jako podkłąd do nowej wersji jej hitu "Like A Virgin".



Madonna powiedziała mi, że to jej ulubiony utwór na koncercie i tego się trzymam! - wyznał.



Abel Korzeniowski zdaje się być jedynym polskim artystą, który na taką skalę współpracował z Madonną. Znacie jego muzyką, którą do tej pory stworzył?

Zobacz także

Zobacz: Wyjątkowa wiadomość Madonny dla polskich fanów

Reklama

Impreza urodzinowa Madonny na południu Francji: