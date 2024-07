Polska po raz kolejny ma szansę otrzymać Oscara. Tym razem o nominację do najważniejszej statuetki w świecie filmu walczy Abel Korzeniowski, który od 2006 roku mieszka w Los Angeles. W przypadku pomyślnego przejścia selekcji byłoby to dla niego wejście do pierwszej ligi w Hollywood. Kompozytora Polaka na razie nie zatrudniają najważniejsi producenci z gigantycznymi budżetami, choć w branży jest już ceniony.

Reklama

Amerykańska Akademia Filmowa podała listę filmów, których ścieżki dźwiękowe będą rywalizowały o najważniejszą nagrodę w świecie filmu. Polak będzie walczył o nominację do nagrody dzięki dwóm ścieżkom dźwiękowym do filmów "Escape from Tomorrow" i "Romeo & Juliet", i zmierzy się z soundtrackami takich hitów, jak "Wielki Gatsby", "Hobbit: Pustkowie Smauga", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" czy "Iron Man 3".

Przypomnijmy, że Abel jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej. Rok temu miał szansę na nominację do Oscara za muzykę do "W.E" w reżyserii Madonny. Nie udało się i ostatecznie skończyło się na nominacji do Złotego Globu. Wcześniej walczył również o Złotego Globa za muzykę do filmu "Samotny mężczyzna" w reżyserii Toma Forda.

Czy uda się w tym roku? Nominacje do Oscara zostaną ogłoszone 16 stycznia 2014 roku. Dodajmy, że o nominację w kategorii "Najlepszy Film Nieanglojęzyczny" walczy "Lech. Człowiek z nadziei". Zobacz: Amerykanie zachwyceni filmem o Wałęsie. Będzie Oscar?

"Escape from Tomorrow":

Zobacz także

"Romeo & Juliet":

Abel z żoną Niną:

Reklama

Gwiazdy na rozdaniu Oscarów 2013: