Ania Wendzikowska pojawiła się na urodzinowej imprezie dwutygodnika "Party" w czarno-granatowej sukience projektu Bohoboco. Kreacja pochodzi z kolekcji jesień-zima 2013/2014. Gwiazda stacji TVN Style, wyglądała jak zwykle bardzo stylowo i ładnie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Ani Wendzikowskiej

Reklama

Ania Wendzikowska swój look od polskiego duetu za 2350 złotych uzupełniła piękną, małą torebeczką Christiana Diora i srebrnymi szpilkami. Do tego delikatny makijaż oczu i prosta fryzura. Look niemal doskonały gotowy!

Zobaczcie więcej zdjęć z urodzin magazynu "Party":