50 twarzy Greya to absolutny hit tej wiosny. Na popularności erotycznego obrazu chciało zarobić mnóstwo internautów. W sieci pojawiły się linki, które miały odsyłać do filmu online. Oczywiście w ten oszuści sposób chcieli wyłudzić pieniądze od internautów. Przypomnijmy: 50 twarzy Greya: Film już online. Tak oszuści chcą zarobić w sieci

Ci jednak, co chcieli zobaczyć film legalnie, wybrali się do kin. Frekwencja zarówno w Polsce, jak i na całym świecie poraża. W dniu otwarcia, czyli premiery, aż 425 tys. Polaków wybrało się do kin, co jest rekordem sprzedaży. Łącznie film "50 twarzy Greya" obejrzało w weekend 830 tys. widzów, co przełożyło się na ponad 17 mln złotych dochodu.

Ponadto - soundtrack z filmu uzyskał w Polsce status złotej płyty!

Za granicą jest podobnie.Obraz zarobił w trzy dni w USA 81,7 miliona dolarów. Poza Stanami Zjednoczonymi "50 twarzy Greya", które pojawiła się już w 58 krajach, zarobiło dodatkowe 158 milionów. Łącznie wiec dochody filmu to już 240 milionów dolarów, a więc około 750 milionów złotych.

Wow. Wy widzieliście już film?

