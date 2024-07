1 z 15

Przyjazd 50 Centa do Polski wywołał wielkie zainteresowanie polskich fanów i wszystkich mediów. Raper przyjechał do naszego kraju, by promować słuchawki swojej marki. W tym celu uczestniczył w wielu spotkaniach biznesowych. Pojawił się również w studiu DDTVN, gdzie czekał na niego m.in. Pikej oraz wziął udział w konferencji prasowej, prowadzonej przez Agnieszkę Szulim. Przypomnijmy: Śliczna Szulim na spotkaniu z 50 Centem. Raper był zachwycony

Dziś raper uczestniczył w spotkaniu z licznie zgromadzonymi fanami w warszawskich Złotych Tarasach, które poprowadziła Patricia Kazadi. Wokalistka postawiła na luźną, jeansową stylizację, do której dobrała skórzaną kurtkę. Raper był wyraźnie zachwycony naszą gwiazdą, a rozmowa przebiegała w miłej atmosferze, na co z pewnością wpłynął entuzjastyczny tłum wielbicieli.

Zobaczcie galerię zdjęć z wizyty 50 Centa w Złotych Tarasach: