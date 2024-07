1 z 12

Sporym wydarzeniem dla fanów amerykańskiego rapu jest przyjazd do Polski 50 Centa. Gwiazdor przyleciał do naszego kraju, aby promować słuchawki "SMS". W tym celu odwiedził już m.in. studio "Dzień Dobry TVN", gdzie czekał na niego chyba największy medialny fan czyli Pikej. Przypomnijmy: Pikej lansuje się w stolicy z 50 Centem. To spełnienie jego marzeń

Dziś przed południem odbyła się też konferencja prasowa, która miała miejsce w ekskluzywnym domu handlowym vitkAc. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Szulim. Dziennikarka na tę okazję postawiła na bardzo modną stylizację, w której pierwszej skrzypce grała łososiowa kurtka i czarne legginsy ze złotymi motywami. Do nich dobrała błękitne szpilki i kolorowy manicure. 50 Cent był wyraźnie oczarowany Agnieszką i para zdecydowała się nawet na wspólną "samojebkę".

