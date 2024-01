Doda odwiedziła dziś "Dzień Dobry TVN", by opowiedzieć widzom nie tylko o swojej ostatniej trasie koncertowej "Aquaria Tour" ale także poruszyć temat świadomego nierodzicielstwa. Zaśpiewała utwór "Mama", w którym zwraca uwagę społeczeństwa na szacunek do osób, które nie chcą być rodzicami, a także na sytuację dzieci, które przez nieprzemyślane decyzje dorosłych, dzieciństwo spędzają w domach dziecka. Tuż po studiem "Dzień Dobry TVN" na wokalistkę czekał tłum fanów. Zobaczcie, co działo się pod śniadaniówką.

Doda odwiedziła "Dzień Dobry TVN", gdzie poruszyła m. in. trudny temat świadomego rezygnowania z bycia rodzicem. Tę kwestię poruszyła również w swoim nowym utworze "Mama", który fani mogą usłyszeć podczas jej trasy koncertowej "Aquaria Tour". Chociaż jak zapowiedziała, to jest jej ostatnia trasa koncertowa w karierze estradowej, to przyznała:

Doda chociaż medialnie zapowiada zakończenie kariery, zostawiła sobie małą furtkę na powrót na scenę. Przyznała, że jeżeli znajdzie się ktoś, kto da jej fundusze na przebicie obecnego "dream show" podczas "Aquaria Tour" to chętnie podejmie wyzwanie. Nie ukrywa, że tysiące fanów pod sceną, skandujących jej imię, daje jej niesamowitą energię:

Zachciałabym zakończyć z przytupem, ale rzucam tę rękawicę, jeśli kiedykolwiek znajdzie się budżet i ktoś da mi parę milionów złotych, żebym przebiła ten koncert to ja to zrobię z przyjemnością. Moim największym marzeniem jest zrobić Las Vegas w Warszawie i robić co roku, co sezon jeszcze większe show, żeby przyjeżdżali tutaj i się na nas uczyli. Ale wiem, że jest to niemożliwe, mieszkamy w Polsce, w pięknym kraju ale musimy liczyć się ze swoimi budżetami. Wspaniała publiczność, 12 tysięcy ludzi ostatnio na koncercie w Krakowie dało mi tyle energii i tyle wiary w to, co robię na scenie, że pomyślałam sobie: A warto

- przyznała z uśmiechem.