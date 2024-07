Poranny makijaż bardzo często wykonujemy w pośpiechu, dlatego często zdarzają się nam małe, makijażowe wpadki - rozmazany tusz, za dużo różu - każda z nas to zna. Dlatego przygotowałyśmy dla was makijażowe S.O.S!

5 sposobów naprawienia błędów w makijażu:

1. Nadmiar szminki

Delikatnie wytrzyj do czysta wargi chusteczką higieniczną .Jeżeli nadal coś na nich widać nałóż odrobinę kremu nawilżającego, odczekaj kilka chwil i znów wytrzyj. Następnie pomaluj usta bardziej naturalnym odcieniem szminki.

2. Wyraźna różnica między podkładem a skórą

Powstałą linię rozetrzyj suchą gąbką do makijażu, a różnica zniknie. Jeżeli będzie ona nadal widoczna potrzyjcie je miękkim puszkiem zanurzonym w pudrze transparentnym.

3. Za dużo różu

Delikatnie potrzyj gąbką do makijażu policzek, aby usunąć nadmiar produktu. Twarz pokryj transparentnym pudrem i nałóż delikatniejszy odcień różu.

4. Rozmazany tusz do rzęs

To bardzo często się zdarza, zwłaszcza kiedy masz mało czasu. Jeżeli używasz tuszu wodoodpornego patyczek do uszu zamocz w płynie do demakijażu i delikatnie zetrzyj rozmazany tusz. W przypadku zwykłego tuszu do rzęs wystarczy woda.

5. Za mocno podkreślone brwi

Podkreślone brwi są bardzo ważnym elementem makijażu, jednak łatwo z nimi przesadzić. Aby usunąć nadmiar kredki wystarczy kilka pociągnięć pędzelkiem do brwi.