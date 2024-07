Cellulit spędza sen z powiek milionom kobiet na całym świecie. Niezależnie od szerokości geograficznej blisko 80 proc. kobiet po 25. roku życia cierpi na nierówności, popularnie nazywane skórką pomarańczową.



Cellulit to schorzenie dermatologiczne. Właściwa medyczna nazwa to lipodystrofia – nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, występujące razem z obrzękowo-włóknistymi zmianami tkanki podskórnej.Efektem jest nierówna powierzchnia skóry ud, bioder, kolan, pośladków i ramion. Na skórze mogą być widoczne guzki i zgrubienia, które niekiedy nawet bolą!



Cellulit to nie tylko problem zdrowotny, ale także defekt, który powoduje ogromne kompleksy. Co roku na wiosnę wypowiadamy mu wojnę. Jednak nierówności skóry to wyjątkowo trudny przeciwnik, który tylko czyha na nasze złe przyzwyczajenia dotyczące diety, brak ruchu, czy niezależne w większym stopniu od nas zmiany hormonalne.



Aby go zwalczyć, trzeba niestety zmienić swoje nawyki. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, a działanie na wielu frontach przynosi szybkie efekty. Zobacz naszych 5 sposobów na walkę z cellulitem w naszej galerii!

