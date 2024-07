O programie, którego prowadzącą jest Małgorzata Rozenek mówiono wiele. W końcu stacja podjęła decyzję, że "Piekielny Hotel" zniknie z anteny, a widzowie nie będą już mogli oglądać go na jesieni. Zobacz: „Piekielny hotel" znika z telewizji! Czy Małgorzata Rozenek straci pracę?

Reklama

Nie da się ukryć, że gwiazda TVN sporo podróżuje i to jak spakować walizkę by dużo się w niej zmieściło wie najlepiej. W rozmowie z portalem Vu Mag wyznała, jakie pięć rzeczy zabiera ze sobą najczęściej w podróż. Są to bardzo podstawowe przedmioty, a na brak niektórych z nich trochę narzeka. Co znajduje się w walizce Perfekcyjnej Pani Domu?

Japonki, biały T-shirt, zabawki dla dzieci, kosmetyki i zawsze za mało książek.

Kobiety powinny brać przykład z Małgorzaty Rozenek.

Zobacz na Polki.pl: Małgorzata Rozenek odejdzie z telewizji?



Reklama