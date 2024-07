Joanna Krupa 23. kwietnia skończyła 35 lat, a swoje urodziny świętowała w Hollywood w towarzystwie ukochanego Romaina Zago i przyjaciółek. Gwiazda na tę okazję wybrała długą kreację ozdobiona cekinami z otwartymi plecami.

Modelka, prezenterka i aktorka wyglądała fantastycznie. Sukienka, którą wybrała doskonale do niej pasowała. Była seksowna i modna. Błyskotki i przeźroczystości są wciąż w modzie. Dżoana swój urodzinowy look uzupełniła czarnymi szpilkami i kopertówką w tym samym kolorze. Do tego charakterystyczna fryzura i delikatny makijaż. Dla nas bomba, a wy jak oceniacie tę stylizację?

Zobaczcie więcej zdjęć Joanny Krupy z jej urodzin: