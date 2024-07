30-letnia Mila Kunis została sfotografowana przez paparazzi, gdy wychodziła na szybkie zakupy z koleżanką. Gwiazda i prywatnie dziewczyna Ashtona Kutchera miała trochę gorszy okres. Przytyła i amerykańskie tabloidy zarzucały jej, że się zaniedbuje. Ostatnie zdjęcia dowodzą, że gwiazda wygląda dobrze, ale jej codzienny styl nie świadczy o tym, że poświęca mu dużo uwagi.

Mila Kunis na co dzień wybiera styl sportowy. Wygodne legginsy i sportowe obuwie New Balance (ok. 399 złotych). Model, który ma na sobie aktorka pochodzi z kolekcji jesień-zima 2013/2014. Model, który nosi Mila Kunis jest jeszcze dostępny w sprzedaży.

Mila wygląda ok, ale wolimy gwiazdy na co dzień ubrane tak, jak np. Reese Witherspoon. A wy?

Zobaczcie więcej zdjęć aktorki w drodze na zakupy: