28-letnia Keira Knightley pojawiła się ostatnio w Hollywood na premierze swojego najnowszego filmu "Jack Ryan: Shadow Recruit" ("Jack Ryan: Teoria Chaosu"). Brytyjska aktorka, jak zwykle wyglądała ładnie. Bez przesadyzmu, zbędnych ozdobników i nietrafionych kreacji. Gwiazda tym razem postawiła na look w stylu lat 40. Kreacja, którą miała na sobie Keira, pochodzi z kolekcji Chanel.

Keira Knightley w tej eleganckiej i skromnej sukience wyglądała pięknie! Gwiazda swój delikatny look skontrastowała mocnym makijażem oczu. Granat pasujący do sukienki i brąz to jak się okazuje świetny duet. Aktorka tradycyjnie, zrezygnowała z malowania ust. Ten naturalny i dziewczęcy urok to, to co w niej urzeka. Nie uważacie?

