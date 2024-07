Większość z nich jest na rynku już od wielu lat i kochają je miliony kobiet na całym świecie. Mowa oczywiście o kosmetycznych bestselerach, które trzeba wypróbować chociaż raz w życiu. Większość z nich jest dość droga, a część nawet bardzo, ale potraktujmy to jako inwestycję i prezent dla samej siebie.

Zobaczcie, jakie kosmetyki powinna mieć każda kobieta

Na naszej liście znalazł się m.in.: balsam do ust EOS, olejek do twarzy i ciała Bio-Oil, lakier do włosów Elnett de Luxe L'oreal, ziemia egipska Bikor, woda termalna Avene, serum zmniejszające widoczność porów Idealist Estee Lauder i balsam do ust Carmex. Używacie któregoś z nich?

W galerii znajdziecie więcej kosmetycznych hitów: