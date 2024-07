Miasto artystów, zabytków, mody i zakochanych. Teraz do stolicy Francji polecisz LOT-em z Radomia. Co trzeba zobaczyć w Paryżu?

Luwr

Wyjechać z Paryża i nie zobaczyć Mona Lizy, Nike z Samotraki i Wenus z Milo? Budynek Luwru, czyli jednego z najstarszych i największych muzeów na świecie, pierwotnie był pałacem. Jednak w 1791 r. Zgromadzenie Narodowe we Francji zdecydowało o przekształceniu go w muzeum, które otwarto dla zwiedzających dwa lata później. Ekspozycja liczyła 537 obrazów. Dziś Luwr ma zbiory liczące około 350 000 dzieł sztuki od czasów najdawniejszych po połowę wieku XIX, podzielonych na kilka sekcji. Punktem wejścia jest Hall Napoleona położony poniżej szklanej piramidy. Tu znajdziecie broszury informacyjne, kasy biletowe, kawiarnie, butiki z pamiątkami oraz wejścia do trzech pawilonów. A w nich najważniejsze światowe wytwory sztuki na wyciągniecie ręki. Wśród prac Leonarda da Vinci , Rubensa, Rembrandta, Rafaela i Michała Anioła można spędzić cały dzień – dlatego na Luwr warto zarezerwować co najmniej kilka godzin. Bilety najłatwiej kupić na stronie muzeum: ticketlouvre.fr/ wtedy od razu można wybrać datę i godzinę zwiedzania, bilet normalny kosztuje 17 euro.

Adobe Stock

Dzielnica Łacińska

To kolejny must see w Paryżu. Najwygodniej dostaniecie się tu metrem (dzielnica znajduje się w starej piątej dzielnicy miasta, trzeba wysiąść na stacji Saint-Michel-Notre-Dame lub Cluny-La-Sorbonne. Przywitają nas tu stragany z rękodziełem, małe bary, kawiarnie. Ciekawostką (Paryż ciekawostki) jest to, że to jedna z najstarszych dzielnic Paryża. Rzymskie miasto Lutecja zostało założone na wsypach na Sekwanie, ale wkrótce rozrosło się także na jej lewy brzeg. To tutaj Rzymianie wznieśli Forum, łaźnie publiczne (dziś Narodowe Muzeum Wieków Średnich) i amfiteatr (Areny Lutecji), w którym odbywały się walki gladiatorów. W średniowieczu dominowały tu opactwa i klasztory, tworząc ośrodek naukowy, który w XIII w. nabrał kształtu Uniwersytetu Paryskiego zwanego Sorboną, bo założył go kanonik Robert de Sorbon (spowiednik Ludwika IX). Budowę obecnej siedziby uczelni w XVII w. nadzorował kardynał Richelieu. Dziś to jedna z najbardziej prestiżowych szkół świata. Znajdziecie tu też neoklasycystyczną bryłę Panteonu, wzniesioną pod koniec XVIII wieku jako kościół św. Genowefy. Rolę mauzoleum pełni od 1885 r. - w krypcie znajdują się m.in. grobowce: Jeana-Jacques’a Rousseau, Alexandre’a Dumasa, Victora Hugo czy Piotra i Marii Curie. Warto też zajrzeć do XVII-wiecznego Pałacu Luksemburskiego (dziś siedziba Senatu) i przylegającego do niego rozległego Ogrodu Luksemburskiego, który znamy z w powieści Hugo „Nędznicy”.

Adobe Stock

Pola Elizejskie

Podczas wycieczki do Paryża nie możecie ominąć dwukilometrowej, najbardziej reprezentacyjnej alei Paryża, która łączy Plac Zgody z Placem Charlesa De Gaulle’a. Ciekawe, że jeszcze do 1616 roku w miejscu arterii istniały pola uprawne. W roku 1640 drogę przedłużono z Luwru do Ogrodu Tuileries, a w roku 1724 do Placu Gwiazdy. Co roku 14 lipca to właśnie wzdłuż Pól Elizejskich przechodzi defilada wojskowa podczas Święta Narodowego Francji. Tu też jest meta trzytygodniowego wyścigu kolarskiego Tour de France. Dziś przy alei znajdziecie najlepsze europejskie restauracje (m.in. Le Doyen, Pavillon le Notre czy Pavillon Elysee), teatry i ekskluzywne butiki (m.in. Louis Vitton, Hugo Boss czy Mont Blanc).

Adobe Stock

Plac Pigalle

Jeśli jesteście dwa dni w Paryżu, polecamy też ten kolorowy plac, który… zaczyna żyć po zmroku. Zresztą cały Paryż nocą to całkiem inna opowieść. Dookoła znajdziemy kamieniczki, w których pod koniec XIX i na początku XX wieku artyści mieli swoje pracownie, a tutejsze kawiarnie były miejscem spotkań paryskiej bohemy. Znajdziemy tu też butiki, bary, sex shopy (niektórzy nazywają nazywać Plac Pigalle jarmarkiem rozpusty, bo w latach 40. ubiegłego wieku powstało tu wiele domów publicznych). My tymczasem kończymy w słynnym kabarecie Moulin Rouge działającym nieprzerwanie od 6 października 1889 r. Nasze show „La Revue Feerie” zaczyna się o godz. 21.00. Kolorowy wieczór, którego szybko nie zapomnicie - gwarantowany.

Adobe Stock

Disneyland Paris

Gotowi na spotkanie z Myszką Myki, Kaczorem Donaldem i Śpiącą Królewną? Przygodę w Paryżu kończymy w podparyskiej miejscowości Marne-la-Vallée, gdzie w 1992 r. na powierzchni 83 ha powstał rozrywkowy kompleks, który rocznie odwiedza ok. 10 mln turystów, a po którym przechadzają się postaci z niemal wszystkich Disney’owskich produkcji (także tych najnowszych). Oprócz dwóch parków tematycznych: Disneyland Park i Walt Disney Studio na terenie kompleksu znajdziecie ponad 40 barów i restauracji, liczne sklepiki, baseny, a nawet pole golfowe. Polecamy szczególnie: Miasteczko Pocahontas (Pocahontas Indian Village), Wielką Górską Kolejkę (Big Thunder Mountain), Parowe Statki (Thunder Mesa Riverboat Landing) i Dom Strachów (Phantom Manor). Bilety od 67 euro.

Adobe Stock