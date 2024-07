Must-have każdego jesiennego sezonu są botki. Wiemy to nie tylko my, ale i projektanci większości marek. Brytyjskie ALDO wie, co jest modne, gdyż co sezon szykuje nam niemałą obuwniczą ucztę, dzięki której nasze sezonowe stylizacje będą boskie.

Reklama

Tegorocznej jesieni najmodniejsze będą botki w stylu kowbojskim, stylizowanym na ten z pokazu słynnej Isabel Marant. Jednak fanki bardziej seksownego looku uspokajamy, że botki na cienkiej szpilce, w szpic i w ostrych kolorach są wciąż na topie.

Pamiętajcie, że botki nosimy również latem. W połączeniu z szortami wyglądają szałowo, w końcu kontrasty się przyciągają.

Reklama

Więcej botków ALDO na jesień 2012 znajdziecie poniżej w naszej galerii: