Zimowy lookbook Reserved zwiastuje mnóstwo ciekawych propozycji dla tych z was, które lubią szyk i elegancję oraz znają się na najgorętszych trendach tego sezonu. Wśród 16 zaprezentowanych looków znalazły się ubrania w sam raz na imprezę, do biura oraz praktyczne rzeczy, takie jak ciepłe swetry i długie szale.

Reklama

Do karnawałowych propozycji zaliczamy cekinowe mini sukienki, błyszczące legginsy i dodatki w postaci eleganckich kopertówek i okazałej biżuterii. Idealnym rozwiązaniem do pracy będą monochromatyczne płaszcze, stylowe torebki i grzeczne sweterki w stylu Chanel. Dzięki ogromnej różnorodności z pewnością każda z was znajdzie coś dla siebie.



Tak prezentują się najnowsze propozycje Reserved na zimę 2012: