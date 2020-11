Stylowe nowości od DeeZee na sezon jesień-zima 2020!

Najnowsza kampania marki DeeZee sprawia, że każdy, bez wyjątku, ma ochotę zanucić za Joe Dassinem „Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées”. I podążyć za najnowszymi trendami w modzie, które na ulicach Paryża są wyraźne jak nigdzie indziej!

Kampania jesień-zima 2020 DeeZee

Mat.prasowe

W jesienno-zimowej kolekcji od DeeZee klasyczne rozwiązania mieszają się z najgorętszymi kierunkami ze świata fashion. Obok printów, przeszyć i pikowań spotykamy tu ciężkie klamry, łańcuchy oraz grube podeszwy. Wszystko jednak okraszone jest wyciszonymi, eleganckimi kolorami jesieni - brązowym, piaskowym i bordowym.

Mat.prasowe

Motocyklowe botki na grubej podeszwie - czarne lub w odcieniu złamanej bieli - to absolutny hit sezonu i ukłon w stronę klimatu grunge. Świetnie zgrają się one zarówno z krótkimi spodenkami ze skóry, jak i dłuższymi pantalonami od garnituru w niezwykle stylową kratę. Zaraz po nich warto zwrócić uwagę na combat boots z kieszonkami i pikowaniami. To must-have każdej garderoby i centralny punkt wielu niezwykle inspirujących stylizacji!

Mat.prasowe

Dla wielbicielek lżejszego obuwia DeeZee przygotowało boho botki oraz kozaki ze ściąganymi cholewkami w kolorach beżowym i brązowego cukru. Z kolei dodatkowe centymetry zyskamy dzięki szpilkom i czółenkom ze wstawkami z ekoskóry krokodyla.

Mat.prasowe

Wśród nowości od DeeZee znajdziemy także gustowne torebki. Tej jesieni koniecznie z pikowaniami, zwierzęcym printem, łańcuchem lub dżetami i w kolorach czarnym, eggshell oraz bardzo mlecznej czekolady. Do tego opaski, spinki do włosów, portfele oraz cały szereg akcesoriów na chłodniejsze dni: czapki, szaliki i rękawiczki, które kunsztownie uzupełnią każdą zimową stylizację.

Mat.prasowe

Zdjęcie do kampanii, na urzekających ulicach Paryża i z monumentalną Wieżą Eiffla w tle, wykonała Marta Wojtal. Twarzami kolekcji zostały Karolina Pisarek i Olga Nowatorska. O makijaż zadbał Sebastian Gradzik, zaś o fryzury Patryk Nadolny. Produkcyjną pieczę nad projektem sprawował Paperplane.

Materiał powstał z udziałem marki DeeZee i CCC