Patrycja Sołtysik i jej syn Staś mają koronawirusa. Żona Andrzeja Sołtysika o swoim stanie zdrowia poinformowała za pomocą Instagrama. Jednak oprócz słów wsparcia musiała odpierać również zarzuty, że jej mąż, prowadząc "Dzień dobry TVN", naraża innych na zakażenie koronawirusem. A jaka jest prawda? Patrycja Sołtysik o koronawirusie: "niestety nie przechodzę go łagodnie" Patrycja Sołtysik jest aktywną mamą i w mediach społecznościowych publikuje mnóstwo zdjęć z życia rodzinnego. Na Instagramie porusza też ważne tematy i bierze udział w wielu akcjach społecznych. Teraz zdecydowała się podzielić informacją na temat swojego zdrowia i napisała, że zaraziła się koronawirusem. Covid-19 przechodzi też jej synek. Patrycja Sołtysik wcale nie przechodzi choroby łagodnie, jest pod stałą opieką lekarza i podczas domowej izolacji zajmuje się synkiem: Nie będę ukrywać ( bo choroby nie wolno się wstydzić) mam COVID i niestety nie przechodzę go łagodnie. Od wczoraj dostaję dziesiątki wiadomości ( nie trudno było domyśleć się przecież co się dzieje ... ), z ogromem wsparcia, ofertami pomocy i za to baaardzo dziękuję❤️ - napisała. Okazuje się, że żona Andrzeja Sołtysika oprócz słów wsparcia otrzymała też wiadomości z zarzutami, że skoro jest chora to jej mąż nie powinien chodzić do pracy, aby nie zarażać innych. Tymczasem para mieszka w Krakowie, a dziennikarz pracuje w Warszawie i kiedy tylko pojawiły się podejrzenia koronawirusa, po prostu nie przyjechał do rodziny: pojawiały się też niestety teorie w oskarżycielskim tonie, że ja jestem chora, a Andrzej chodzi do pracy i naraża innych . Tak więc, mimo środków ostrożności ja i Staś ( co się okazało po kilku dniach) mieliśmy bliski kontakt z osobą zarażoną - Czekając na mój test i...