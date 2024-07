Nowa kolekcja H&M na wiosnę 2013 zapowiada się niezwykle interesująco. Najnowszy lookbook szwedzkiej sieciówki jest odzwierciedleniem trendów zaprezentowanych na ostatnich fashion weekach m. in. przez Isabel Marant czy Balmain.

Reklama

W kolejnym sezonie dominować będzie dziewczęcy luz z odrobiną rockowych akcentów , (czyli to, co lubimy najbardziej!). Zaliczamy do nich m. in. spódnicę z metalowymi zdobieniami oraz skórzany komplet w postaci krótkiej kurtki i spódnicy mini. Królować będą również spodnie o długości 7/8, krótkie kombinezony i białe koszule w modnych fasonach.

Wszystkim z was, którzy mają już dosyć jesienno-zimowego marazmu i ponurych kolorów, polecamy zobaczyć nowe propozycje w soczystych, wiosennych odcieniach. Gwarantujemy, że wyrazista czerwień i pastele chociaż na chwilę pomogą wam zapomnieć o słocie za oknem.

Reklama

Tak prezentuje się lookbook H&M na wiosnę 2013: