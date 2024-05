Wygląda na to, że po niespodziewanym rozstaniu Akop i Sylwia Szostakowie układają swoje życia na nowo. Każde z nich skupiło się na własnych zajęciach i obecnie starają się nie wracać do tematu rozwodu. Fani wciąż jednak bacznie im się przyglądają, licząc, że mimo wszystko wrócą do siebie. Póki co nic na to nie wskazuje, ale najnowszy wpis Akopa może niektórych zaskoczyć.

Akop Szostak zrobi to specjalnie dla niej!

Przez 10 lat Akop i Sylwia Szostak tworzyli naprawdę zgrany duet, a przynajmniej tak sądzili ich fani. Para pobrała się po raptem kilku miesiącach znajomości i od tamtej pory na każdym kroku starali się udowadniać, że połączyła ich naprawdę silna i wyjątkowa miłość. Do ostatniego momentu uchodzili za szczerze szczęśliwych, a sam Akop regularnie pokazywał, jak obsypuje żonę prezentami. Co ciekawe, na kilka dni przed ogłoszeniem rozstania wytatuował sobie jej twarz!

Mimo tego wszystkiego ich związek nie przetrwał, a w opublikowanym oświadczeniu ujawnili, że z problemami zmagali się już od lat. Fani nie kryli rozczarowania, a nawet i oburzenia i długo dopytywali o powody rozstania. Akop i Sylwia do tej pory ich nie ujawnili i dziś starają się już nie wracać do tematu.

Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazują kadry z treningów. Akop sporo też opowiada o swoich pieskach, które są dla niego bardzo ważne. Okazuje się, że lada moment specjalnie dla jednego z pupili zrobi sobie tatuaż!

Niedługo czas na nowy tatuaż. Na udzie mam już Mateusza, teraz czas na Mimi. Nie mogę się doczekać. Strasznie się jaram, bo to będzie mega projekt i mega dzień - przekazał pod uroczym zdjęciem suczki.

Zdaje się, że taka decyzja była nieunikniona, bowiem Akop jest wielkim miłośnikiem psów. Od dawna angażuje się również w ich pomoc, o czym poinformował chociażby w ostatnim poście, pisząc:

Pomaganie psiakom i promowanie adopcji zawsze było dla nas ważne! Dlatego w Szostaky.com wprowadzamy nową misję! Nie tylko pomagamy zdrowo odżywiać i dbać o sylwetkę, lecz również będziemy wspierać psiaki, które nie mają domów! Razem możemy im pomóc. Za każdy kilogram, który stracą nasi podopieczni, przekażemy jedną złotówkę na zakup karmy!

Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy nowy tatuaż Akopa.

