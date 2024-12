Okres jesienno-zimowy to idealny czas, na nadrobienie najciekawszych filmów czy seriali. Oprócz tego, co wprowadzają do swojej oferty platformy streamingowe, również największe stacje telewizyjne co weekend, już od piątku, zaskakują odbiorców rozmaitymi tytułami. Polsat najwyraźniej postanowił wyprzedzić konkurencję i już w samym środku tygodnia pokaże znakomitą komedię.

O 20:10 wszyscy włączą Polsat, by obejrzeć ten film. Nie mogę się doczekać

Już dziś wieczorem, a dokładniej o 20:10, wszyscy przełączą na Polsat, gdzie odbędzie się emisja filmu "Druhny" – jednej z najpopularniejszych komedii ostatnich lat. Ta produkcja zdobyła serca widzów dzięki błyskotliwemu humorowi i gwiazdorskiej obsadzie!

Film "Druhny" (ang. Bridesmaids) to komedia z 2011 roku w reżyserii Paula Feiga, która opowiada historię Annie Walker (w tej roli Kristen Wiig). Annie zmaga się z życiowymi trudnościami, ale dostaje wyjątkową szansę, gdy jej najlepsza przyjaciółka Lillian (Maya Rudolph) prosi ją, by została jej druhną na ślubie. Przygotowania do ślubu zamieniają się w serię zabawnych, często nieoczekiwanych wydarzeń, zwłaszcza gdy Annie wchodzi w konflikt z pozostałymi druhnami, szczególnie z rywalką Helen (Rose Byrne), która jest zdeterminowana, aby zostać gospodynią jednego z najbardziej wyszukanych wieczorów panieńskich. Film łączy humor sytuacyjny z poruszającymi momentami, które pokazują siłę przyjaźni.

kadr filmu "Druhny"

Produkcja wyróżnia się gwiazdorską obsadą, która przyczyniła się do jego sukcesu. Wśród najważniejszych postaci znajdziemy:

Kristen Wiig jako Annie Walker, główna bohaterka;

jako Annie Walker, główna bohaterka; Maya Rudolph jako Lillian, przyjaciółka Annie;

jako Lillian, przyjaciółka Annie; Melissa McCarthy jako Megan, nietuzinkowa druhna, która skradła serca widzów;

jako Megan, nietuzinkowa druhna, która skradła serca widzów; Rose Byrne jako Helen, perfekcyjna rywalka Annie;

jako Helen, perfekcyjna rywalka Annie; Ellie Kemper jako Becca;

jako Becca; Wendi McLendon-Covey jako Rita;

jako Rita; Chris O’Dowd jako oficer Nathan Rhodes;

jako oficer Nathan Rhodes; Jill Clayburgh jako matka Annie.

Dzięki rewelacyjnym kreacjom aktorskim film zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. "Druhny" to nie tylko świetna rozrywka, ale również obraz, który porusza ważne tematy, takie jak przyjaźń, rywalizacja i radzenie sobie z życiowymi wyzwaniami. Humorystyczne sceny, jak te z samolotu czy przygotowań do ślubu, na długo zapadają w pamięć widzów. Melissa McCarthy, która wciela się w Megan, za swoją rolę otrzymała nominację do Oscara, co jest dowodem na wyjątkową jakość tej produkcji.

kadr filmu "Druhny"

Film zyskał uznanie na całym świecie. Krytycy chwalą go za oryginalność i umiejętne balansowanie pomiędzy komedią a dramatem. Widzowie często wskazują na świetnie napisane dialogi i niezapomniane momenty komediowe. Jeśli szukasz filmu, który poprawi Ci nastrój i dostarczy dawki zdrowego śmiechu, "Druhny" to idealny wybór.

Tuż przed kultową komedią, widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć kolejny odcinek serialu "Uroczysko", a po "Druhnach" stacja pokaże komedię "Sekstaśma".

