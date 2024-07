Od miesiąca w mediach można oglądać nowe reklamy sieci telefonii komórkowej Play z udziałem największych polskich gwiazd. Firma przedłużyła kontrakt z Kubą Wojewódzki, z którym współpracowała w poprzednich sezonach. Do dziennikarza w styczniu dołączyli: Maciej Stuhr, Agnieszka Dygant i Magdalena Różczka. Przypomnijmy: Oni zagrają z Kubą Wojewódzkim w Play - Dygant, Stuhr i...

Reklama

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, do końca roku w reklamach Play zobaczymy jeszcze 8 gwiazd ze świata show-biznesu i sportu. Co miesiąc ktoś inny będzie polecał nam kolejna usługę sieci. W najbliższym czasie w spotach zobaczymy: Marcina Prokopa, Monikę Brodkę, Małgorzatę Sochę, dla której będzie to już kolejny kontrakt reklamowy w ciągu ostatnich miesięcy, Roberta Więckiewicza oraz rajdowca Krzysztofa Hołowczyca.

Do szczęśliwej 12-stki brakuje nam jeszcze 3 nazwisk. Jak myślicie, kto pojawi się w tym zacnym gronie? Czy będzie to Anna Mucha? Magazyn "Party" informował ostatnio, powołując się na rzecznika prasowego Playa, że właśnie "siadają do rozmów z aktorką".

Reklama

Konferencja nowej oferty Play z gwiazdami: