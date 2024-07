Jesień już na dobre rozgościła się w pogodzie. To również najwyższy czas na porządki w szafie i analizę jakich elementów garderoby brakuje nam w nadchodzącym sezonie. Jeżeli planujecie w najbliższym czasie zakupy koniecznie sprawdźcie naszą listę modowych hitów jesieni.

10 modowych hitów sezonu jesień-zima 2014/2015:

1. Kapelusz

Bez wątpienia są bardziej stylowe niż popularne czapki i berety. Jeżeli macie go w swojej szafie to fantastycznie. Jeżeli nie to koniecznie musi się w niej znaleźć.

2. Optyczne złudzenie...

Mowa o wzorach op-art, które wywołują optyczne złudzenie. Dzięki, nim nasze oko ma wrażenie głębi i ruchu na obserwowanym przedmiocie.

3. Cekiny, brokat i inne błyskotki

Połyskujące sukienki, spódnice, bluzki czy marynarki są bez wątpienia na topie. Pamiętajcie również, że takie ubrania nie są zarezerwowane jedynie na wieczór!

4. Zabawne etui na telefon

Teraz nie tylko ubrania muszą być modne! Modnie muszą być "opakowane" również nasze telefony.

5. Beżowy płaszcz

To klasyka, która nie wychodzi z mody od lat. Nawet, jeżeli zainwestujecie w niego większą sumę nie musicie się obawiać, że w następnym sezonie wyjdzie z mody.

6. Golfy, golfiki...

Do łask wracają wszystkie swetry z zabudowanym dekoltem. Wreszcie będzie nam ciepło!

7. Kolorowe futerka

Teraz nie wystarczy już mieć futro! Ważne, żeby było w kolorowe: pomarańczowe, niebieskie, miętowe, czerwone wszystkie kolory są mile widziane.

8. Ponczo lub peleryna

Bez wątpienia są fajną alternatywą dla swetra lub kurtki. Gwiazdy już je pokochały!

9. Kozaki za kolano

Modne kilka sezonów temu znów do nas wracają! Chronią nogi przez chłodem, więc nawet zimą możecie chodzić w krótkich spódnicach.

10. Sportowe buty

Kiedyś zarezerwowane jedynie na siłownie i do klubów fitness, dzisiaj bardzo modne buty, na co dzień. Noście je do dżinsów, sukienek, marynarek i płaszczy.

