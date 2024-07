Jest przeciek! Znamy listę kandydatów, którzy wystąpią w preselekcjach do konkursu Eurowizja 2016! Ogłoszenie dziesiątki artystów miało nastąpić dopiero jutro, ale nam już udało się dotrzeć do listy gwiazd, które mają szansę pojechać na konkurs! Kto powalczy o wyjazd do Szwecji na Eurowizję 2016? To jest lista szczęśliwców: Margaret, Edyta Górniak, Stashka, Michał Szpak, Wojtek Bałwako, zespół Piękni i Młodzi, Dorota Osińska, Monika Urlik, Madox, Renata Wolkiewicz!

Reklama



To lista uczestników zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową, którzy prawdopodobnie powalczą 5 marca o wyjazd na konkurs Eurowizji 2016. Czy ona się potwierdzi? Dowiemy się jutro w "Świat się kręci" o 18.30, wtedy Artur Orzech ma podać listę uczestników konkursu! Jak na razie znane są tylko 3 piosenki, które usłyszymy na koncercie w preselekcjach 5 marca. Edyta Górniak zaśpiewa balladę "Grateful", Michał Szpak piosenkę "Color of your life" a Renata Wolkiewicz - uczestniczka rosyjskiego "The Voice" - "United for Love". A Wy komu będziecie kibicować z ostatecznej dziesiątki wykonawców?

UWAGA NAJNOWSZE: Oficjalna lista wykonawców, którzy wystąpią w preselekcjach do Eurowizji 2016!

Zobacz także

Edyta Górniak "Grateful":

Michał Szpak "Color of your Life":

Reklama

Renata Wolkiewicz "United for Love":