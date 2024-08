Na jakich latach bazuje współczesna moda?

Jako pierwsze zdecydowanie należy wskazać lata 60., 70. i 80-te. Styl fryzur jaki wówczas panował miał ogromny wpływ na obecne trendy w męskich i damskich fryzurach. Te dekady wprowadziły wiele ikonicznych fryzur, które nadal są popularne i dostosowywane do współczesnego stylu życia.

Co teraz się nosi?

Na szczęście obecne trendy dają pełną dowolność w wyborze stylu cięcia włosów jaki ma nas odzwierciedlać i jaki po prostu lubimy nosić.

Nawiązując jednak do poprzedniego pytania, tak dla przykładu, krótka, lekko zdezorganizowana fryzura Pixie Cut, która była popularna w latach 60., nadal jest modna i noszone przez wiele kobiet. Bouffant, czyli fryzura z dużą objętością i unoszącymi się włosami wprowadzona także w latach 60. nadaje obecnie nowy wymiar objętości do fryzur, a dzisiejsze wersje nadal uwzględniają tę charakterystyczną cechę. Lata 70. natomiast to fryzury Afro, które teraz stanowią część ruchu na rzecz akceptacji naturalnych włosów i różnorodności w fryzurach. Styl długich, falowanych włosów z lat 70. jest teraz wciąż modny, chociaż jest bardziej nowoczesny i minimalistyczny.

Czyżby nastąpił lub nastąpi powrót do lat 80-tych?

W latach 80. pojawiły się fryzury punkowe i new romantic, które wpłynęły na współczesne trendy w ekscentrycznych i kreatywnych fryzurach. Krótkie fryzury bob były modne w latach 80. i nadal cieszą się popularnością dzięki swojej wszechstronności i nowoczesnym wersjom.

Można więcej powiedzieć, że dopasowujemy fryzury retro do naszych czasów?

Współczesne fryzury często łączą te ikoniczne elementy z nowoczesnym podejściem do stylizacji. Ponadto, wiele osób eksperymentuje z różnymi stylami, łącząc elementy z różnych dekad, aby stworzyć unikalne i personalizowane fryzury. Z biegiem czasu obserwujemy dalsze zacieranie się fryzury damskiej i męskiej. Niektóre stylizacje są wręcz nie do określenia względem przynależności do danej płci. Wpływ historycznych trendów o jakich wspomniałem nadal jest obecny w dzisiejszych męskich i damskich fryzurach, ale z nowoczesnymi ich modyfikacjami i interpretacjami.

Bycie stylizowanym przez Michała Urbaniaka to niewątpliwy zaszczyt. Kto jeszcze w Hair Republic Warsaw zajmuje się włosami?

Bez względu na wiek czy płeć, jeśli planujesz niebawem pójść do fryzjera, rozważ wybór jednego z tych, których do zespołu Hair Republic Warsaw skrupulatnie wybrał Michał Urbaniak, założyciel - tego tętniącego życiem i pełnego inspiracji wspieranej przez najwyższej klasy rzemiosło - powiślańskiego salonu. Ponad pięćset udanych strzyżeń i koloryzacji powstaje tam bowiem każdego miesiąca, przy zachowaniu bardzo indywidualnej obsługi i co ważne atmosfery, która zabiera nas na chwilę w świat odpoczynku i wysmakowanego relaksu. Zabierzcie mamę, córkę lub przyjaciółkę i zarezerwujcie z wyprzedzeniem termin wizyty. Poza mną, włosami mogą zająć się: Ewelina, Bartek, Dominika, Krzysiek i Jacek. Decyzję do kogo, ustalcie bezpośrednio z salonową recepcją.

Niezależnie od tego, kogo z salonu wybierzemy, możemy liczyć na spektakularne efekty, prawda?

To prawda. Dlatego tak ważne jest aby nasze włosy oddać w ręce fryzjera, który przez tysiące godzin praktyki szlifował swoje umiejętności. Nadmienię tutaj, że nawet to w jaki sposób naprężamy pasmo ścinanych włosów ma potem znaczenie w finalnej jakości wykonanej stylizacji. Z praktyki użycia wielu tajników naszej pracy pochodzi stwierdzenie: „po tym fryzjerze włosy układają się same”.

