Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Jej kariera zaczęła się od programu "The Voice Kids", a dziś występuje na największych wydarzeniach w całym kraju. To właśnie podczas pracy poznała swojego ukochanego Kevina Mgleja. Ze względu na różnicę wieku internauci nie szczędzili słów krytyki w kierunku piosenkarki i jej partnera. Po czasie jednak udowodnili wszystkim, że tworzą zgrany duet. W 2024 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sobie "tak". W mediach głośno było także o zaręczynach Mgleja i Węgiel. Jak ukochany wokalistki wspomina tę chwilę?

Tak Kevin Mglej oświadczył się Roksanie Węgiel. Zdradza kulisy

W rozmowie z nami Roksana Węgiel opowiedziała o pracy z mężem. Kevin Mglej zdobył się za to na wspomnienia. Opowiedział nam o szczegółach zaręczyn. Ukochany wokalistki przygotował dla niej wyjątkową niespodziankę i do końca nie zdradzał szczegółów.

Ja je wspominam przepięknie, bo znam ich backstage to było w domku na odludziu, w płatkach róż. Co ciekawe, ja zrobiłem Roksanie taki żarcik, że jedziemy na kemping z innymi parami, że to jest taki wyjazd pod tytułem kto zna się lepiej, że będziemy się szukać po lesie. Roksana mówi: ''Jezu, jakie creepy przeżycie''. Na szczęście plan był odmienny finalnie. Wspominam je bardzo dobrze. Na pewno uklęknąłbym przed nią jeszcze raz powiedział.

W dalszej części rozmowy Kevin Mglej wspomniał o emocjach, jakie mu towarzyszyły. Ukochany Roksany Węgiel przyznał, że bardzo się stresował i miał trudność z wypowiedzeniem słów podczas oświadczyn. Całość znajdziecie w nagraniu na górze strony.

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