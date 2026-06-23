Roksana Węgiel wprost o współpracy z Kevinem Mglejem. Mówi o zgrzytach

Roksana Węgiel-Mglej wraca na muzyczną pierwszą linię z nowym albumem „Błękit”, który ukazał się w piątek 19 czerwca. Jeszcze przed premierą Roxie zorganizowała wieczór promujący płytę, na którym pojawili się znajomi z branży i zaproszone gwiazdy. W centrum uwagi była ona sama oraz Kevin Mglej, który współtworzył teksty i towarzyszył jej w pracy nad materiałem.

Roksana Węgiel świętowała premierę w gronie najbliższych

W rozmowie z naszą reporterką Roksana Węgiel nie mogła powstrzymać emocji. Wokalistka przyznała, że cieszy ją nie tylko moment premiery trzeciego albumu studyjnego, ale również fakt, że mogła go przeżywać z najbliższymi. Na imprezie pojawiła się rodzina artystki, ale również mnóstwo gwiazd, m.in. Mery Spolsky czy Gabi Drzewiecka.

Czuję się przeszczęśliwa. Cieszę się, że „Błękit” ujrzy światło dzienne już za kilka godzin. I cieszę się, że tę premierę mogłam spędzać w takim gronie. Z moimi najbliższymi, ze znajomymi i naprawdę cieszę się, że tyle osób tu zawitało, żeby ze mną świętować powiedziała 21-letnia gwiazda.

Roksana Węgiel wprost o współpracy z Kevinem Mglejem

Swój wkład w trzeci album Roksany Węgiel miał także jej mąż, Kevin Mglej. Choć para świetnie dogaduje się w życiu prywatnym, historia nie raz udowodniła, że współpraca zawodowa w takim przypadku nie zawsze jest usłana różami. W trakcie wywiadu wokalistka zdradziła, że czasem nie zgadza się z ukochanym. Zgrzyty pojawiają się szczególnie wtedy, gdy dochodzi presja.

Bardzo dobrze nam się razem pracuje. Czy to jest trudne? Bywają różne zgrzyty czasami, bo każdy chce dobrze. Tak to już jest, że jak czasami nam na czymś za bardzo zależy, to człowiek się potrafi spiąć, ale ogólnie ja to bardzo doceniam wygadała się wokalistka.

Później gwiazda odniosła się również do obecności najbliższych członków rodziny. Warto przypomnieć, że dopiero niedawno Roksana Węgiel ujawniła, że rodzice nie akceptowali jej partnera.

Jestem rodzinną osobą. Wydaje mi się, że wszyscy mamy bardzo dobre relacje. Wydaje mi się, że w takich momentach oni ze mną są i wspierają mnie dodała.

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