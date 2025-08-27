Wiktoria Gąsiewska jest w stałym związku z Jasperem Sołtysiewiczem. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, jednak wciąż pozostają w związku nieformalnym. Teraz aktorka otworzyła się w sprawie zaręczyn. Jak wyobraża sobie ten magiczny dzień?

Wiktoria Gąsiewska wprost o zaręczynach

Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz poznali się 8-9 lat temu. Okazją do spotkania była wspólna praca przy reklamie podręczników szkolnych. Już wtedy, jak wspomina aktorka, Jasper wyróżniał się swoim charakterem:

Już wtedy wiedziałam, że to jest szalony chłopak, który wpada i jest go pełno. Zawsze darzyliśmy się koleżeństwem, a później to się przerodziło w przyjaźń. :Zawsze Jaspera miałam za swojego przyjaciela. Uwielbiałam z nim rozmawiać. Nie raz rozmawialiśmy na tematy damsko-męskie, bo Jasper był wcześniej w innej relacji i ja też. Wspieraliśmy się dobrym słowem. - mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Ich relacja wciąż się rozwija, a para nie ukrywa swojego szczęścia. Teraz reporterka Party.pl zapytała aktorkę, czy jest już gotowa na zaręczyny i ślub. W rozmowie z nami przyznała:

Nic na siłę, nie ma co tych panów przypierać do ściany. Ja bym nie chciała takiego wymuszonego pierścionka

A jak wyobraża sobie swoją suknię ślubną? Zobacz cały materiał, aby dowiedzieć się więcej.

