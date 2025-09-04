Uwielbiana influencerka powiedziała "tak". Opowiedziała nam o zaręczynach
Polska influencerka przeżywa piękne chwile. Niecały miesiąc temu przyjęła oświadczyny. "Powiedziałam TAK! Dwa lata i trzy miesiące temu, w samym sercu Splitu, w tym właśnie miejscu zrobiliśmy nasze pierwsze wspólne zdjęcie" - relacjonowała. Niedawno mieliśmy okazję z nią porozmawiać i zdradziła nam szczegóły tego wydarzenia.
Paulina Hornik jest zaręczona. Jej ukochany - Dariusz - oświadczył jej się w wyjątkowym miejscu. Chociaż zdjęciem z pierścionkiem pochwaliła się już jakiś czas temu, teraz opowiedziała nam o tym wyjątkowym momencie.
Paulina Hornik o zaręczynach
Paulina Hornik zdobyła popularność dzięki projektowi "Natsu World", czyli pomysłowi wykreowanemu przez Natalię Karczmarczyk, prywatnie jej bliską przyjaciółkę. Niedawno było głośno o rozstaniu Natsu z Marcinem Dubielem i chociaż influencerka skupia się teraz na sobie, jej przyjaciółka przeżywa piękne związkowe chwile. Trzy tygodnie temu Paulina Hornik pochwaliła się zdjęciami z zaręczyn:
Powiedziałam TAK! Dwa lata i trzy miesiące temu, w samym sercu Splitu, w tym właśnie miejscu zrobiliśmy nasze pierwsze wspólne zdjęcie (ostatnie dwa zdjęcia). To tutaj zaczęła się nasza historia i rozkwitła miłość. Teraz wróciliśmy, by ponownie uchwycić tę chwilę a Darek sprawił, że stała się ona jeszcze piękniejsza, prosząc mnie o rękę. To miejsce jest dla mnie ogromnie wyjątkowe!
A jak wspomina ten piękny dzień? Zobaczcie co nam zdradziła przed kamerami.
