Paulina Hornik jest zaręczona. Jej ukochany - Dariusz - oświadczył jej się w wyjątkowym miejscu. Chociaż zdjęciem z pierścionkiem pochwaliła się już jakiś czas temu, teraz opowiedziała nam o tym wyjątkowym momencie.

Paulina Hornik o zaręczynach

Paulina Hornik zdobyła popularność dzięki projektowi "Natsu World", czyli pomysłowi wykreowanemu przez Natalię Karczmarczyk, prywatnie jej bliską przyjaciółkę. Niedawno było głośno o rozstaniu Natsu z Marcinem Dubielem i chociaż influencerka skupia się teraz na sobie, jej przyjaciółka przeżywa piękne związkowe chwile. Trzy tygodnie temu Paulina Hornik pochwaliła się zdjęciami z zaręczyn:

Powiedziałam TAK! Dwa lata i trzy miesiące temu, w samym sercu Splitu, w tym właśnie miejscu zrobiliśmy nasze pierwsze wspólne zdjęcie (ostatnie dwa zdjęcia). To tutaj zaczęła się nasza historia i rozkwitła miłość. Teraz wróciliśmy, by ponownie uchwycić tę chwilę a Darek sprawił, że stała się ona jeszcze piękniejsza, prosząc mnie o rękę. To miejsce jest dla mnie ogromnie wyjątkowe! napisała na Instagramie.

A jak wspomina ten piękny dzień? Zobaczcie co nam zdradziła przed kamerami.

