Już niebawem wystartuje nowa edycja "Top Model". Podczas konferencji prasowej udało nam się porozmawiać z Kasią Sokołowską, która już od lat spełnia się w roli jurorki. Przy okazji kolejnych sezonów widzowie zadają sobie jedno pytanie - jak naprawdę wyglądają castingi do show? Zapytaliśmy o to 51-latkę wprost! Co nam odpowiedziała?

Kasia Sokołowska szczerze o castingach do "Top Model"

Już tylko chwila dzieli nas od nowej edycji "Top Model". Tym razem do składu jurorskiego dołączyła Klaudia El Dursi, z kolei nową współprowadzącą została Sofi, również była uczestniczka. Możemy więc tylko domyślać się, że czeka na nas sporo emocji. Choć do premiery została jeszcze chwila, widzowie już zastanawiają się nad uczestnikami... Jacy będą? Czym tym razem nas zaskoczą?

Wielu kandydatów zamieszka w Domu Modelek, ale jeszcze szersze grono będzie musiało pożegnać się z szansą na bycie top model. Jak wiadomo, zanim ochotnicy staną w ogóle przed jurorami, muszą przejść pomyślnie pierwszy etap castingów. Spore zastanowienie budzi fakt, że chociaż sporej części udaje się awansować do drugiego etapu, którym są nagrania, finalnie i tak odpadają. Nie brakuje też zarzutów, że castingi są ustawione, dlatego postanowiliśmy rozwiać w tym temacie wszelkie wątpliwości.

Przy okazji spotkania prasowego i promocji nowej edycji "Top Model", udało nam się porozmawiać z Kasią Sokołowską i zapytać wprost, jak to jest z tymi castingami. Kto zatem ma realny wpływ na to, które osoby przechodzą dalej? 51-latka przyznaje, że jest to zależne nie tylko od jurorów, ale i szefostwa.

Wszyscy jesteśmy bardzo świadomymi twórcami i współtworzymy razem z producentami, z reżyserem ten program. To jest bardzo trudne wyzwanie. Ja zawsze powtarzam, że element castingów jest dla mnie najtrudniejszy. (...) Wszyscy mają na to wpływ, to jest praca zbiorowa. To mówi też o sukcesie programu, to nie są tylko jurorzy

Kasia Sokołowska zdradziła nam również, co jest kluczowe przy wyborze uczestników! Co nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

