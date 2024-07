Justyna Steczkowska należy do grona największych, a co za tym idzie, najsłynniejszych polskich gwiazd. Czy kiedykolwiek jej rozpoznawalność miała wpływ na to, jak jej najstarszy syn, Leon Myszkowski, był traktowany w szkole? Postanowiliśmy o to zapytać samą gwiazdę! Jakie ma dziś relacje z dorosłym już Leonem?

Justyna Steczkowska o relacjach z dorosłym synem, Leonem

Czy dzieci gwiazd mają łatwiej w życiu? Tak wszystkim mogłoby się wydawać, jednak należy pamiętać o kilku ważnych aspektach - m.in. plotkach i niesprawdzonych informacjach, które pojawiają się w prasie czy w sieci. O ciemniejszych stronach popularności opowiedziała nam Justyna Steczkowska. Czy Leon, najstarszy syn gwiazdy, miał trudności w szkole, przez to, że jest synem diwy?

Pierwszą miłością chłopca jest mama, taka nieuświadomiona. I dopóki się od tej mamy nie odklei, ta mama jest mamą, ale nie jest już taka ważna emocjonalnie, to zupełnie normalna droga. mówi nam diwa

Zgadzacie się z gwiazdą?

