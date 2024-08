Aneta i Robert Żuchowscy poznali się przed telewizyjnymi kamerami na planie show "Ślub od pierwszego wejrzenia". W rozmowie z Party.pl Aneta cofnęła się do chwili, gdy po raz pierwszy spotkała swojego męża. Jaka była jej reakcja? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w niestandardowy sposób. Oboje wzięli udział w matrymonialnym show "Ślub od pierwszego wejrzenia" i po raz pierwszy zobaczyli się w na ślubnym kobiercu, gdy wstępowali w związek małżeński. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę i do dziś Żuchowscy tworzą zgrany związek, a także doczekali się dwójki dzieci. A jakie były ich początki? Aneta w rozmowie z Party.pl wróciła do tamtych chwil i powiedziała, jaka była jej reakcja na widok męża.

Ja sobie wiem, co sobie pomyślałam i powtarzam to wszystkim. Podeszłam tam, odwrócił się do mnie, ten pan w okularach i mówię jest okej (...) Nie byłam na nie, nie było czegoś takiego, że wow. Nie było też czegoś takiego, że mi się nie podoba. Ja po prostu chciałam poznać tego człowieka.

- wyznała Aneta.