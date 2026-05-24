Przez ostatnie tygodnie grupa pewnych siebie, charyzmatycznych polskich celebrytek walczyła o swoje być albo nie być w lankijskiej dżungli, gdzie zmagała się z podchwytliwymi pytaniami oraz wymagającymi zadaniami fizycznymi, by zyskać tytuł "Królowej przetrwania". Jak już wiemy, ten zyskała Dominika Rybak, która zgarnęła główną nagrodę w postaci 75 tys. złotych. Teraz w rozmowie z Party.pl jedna z uczestniczek odniosła się do swojego udziału w show. Dominika Tajner w rozmowie z naszą reporterką zdradziła, jak pomimo własnych osiągnięć zawodowych reaguje na to, że wiąż jest postrzegana w kontekście byłej żony Michała Wiśniewskiego. Jej słowa mogą was zaskoczyć.

Tak Dominika Tajner reaguje na "łatkę" byłej żony Michała Wiśniewskiego

Za nami wielki finał "Królowej przetrwania", którą została Dominika Rybak. Charyzmatyczna influencerka już mierzy się z falą gratulacji, która miesza się z kąśliwymi komentarzami i zarzutami o ustawce. W rozmowie z Party.pl była uczestniczka surwiwalowego hitu TVN z udziałem celebrytek odniosła się do programu.

W rozmowie z naszą reporterką Dominika Tajner gorzko podsumowała Ilonę Felicjańską. Odniosła się do afer w lankijskiej dżungli, a także pozostałych pań, które wraz z nią walczyły o tytuł "Królowej przetrwania" na Sri Lance. W tym samym wywiadzie nasza reporterka zapytała też Dominikę Tajner o to, jak czuje się z tym, że pomimo iż w 2019 roku na dobre zakończyła swoje małżeństwo z Michałem Wiśniewskim, wciąż przyklejana jest jej "łatka" ex lidera Ich Troje.

Ludzie mają z tym problem i walczą, nie walczę, to jest część mojej historii. - wyznała Dominika Tajner w rozmowie z Party.pl.

Dominika Tajner wprost o małżeństwie z Michałem Wiśniewskim. Tak zareagował na jej podwójne nazwisko

W wywiadzie z naszą redakcją Dominika Tajner zdradziła też, że tuż po wejściu w związek małżeński z liderem Ich Troje, Michał Wiśniewski sceptycznie podchodził do jej decyzji o podwójnym nazwisku.

Pamiętam, że jak wychodziłam za mąż za Michała, no to zostawiłam nazwisko. Miałam Tajner-Wiśniewska. Michał bardzo to przeżywał, bardzo, bardzo był z tego tytułu niezadowolony. - wyznała Dominika Tajner w rozmowie z Party.pl.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Dominika Tajner.

Zobacz także: