Maciej Pela w rozmowie z Party.pl skomentował rozwód z Agnieszką Kaczorowską. Minęło już pół roku od rozstania pary, ale oficjalnie wciąż są małżeństwem. Tancerz nie ukrywa, że liczy na szybki rozwód bez awantur. Dojdzie do ugody?

Jeszcze nieco ponad pół roku temu nikt nie podejrzewał, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli może się rozpaść. Para chętnie pokazywała w mediach społecznościowych urocze rodzinne kadry, gwiazda "Klanu" często podkreślała, jak ważny jest dla niej jej mąż. Niestety, na początku października ubiegłego roku w mediach gruchnęła wiadomość, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Początkowo para nie komentowała sensacyjnych doniesień, ale podczas wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego aktorka i tancerka potwierdziła rozstanie z mężem.

Teraz Maciej Pela w rozmowie z reporterką Party.pl skomentował rozwód z Agnieszką Kaczorowską. Sprawa już ruszyła?

Mam nadzieję, że idzie do przodu. Czas pokaże, czy to idzie do przodu, czy nie. Ja naprawdę chcę to zamknąć. Chcę to zamknąć, chcę podpisać ugodę

powiedział tancerz.