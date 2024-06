Justyna Steczkowska od lat plasuje się w czołówce polskich gwiazd i choć zupełnie jak jej koledzy z branży, nierzadko musi mierzyć się z negatywnymi komentarzami, w dużej mierze wywołuje w odbiorcach pozytywne emocje. Czyżby jednak było grono osób, u których ta budzi nie tyle negatywne odczucia, co strach? W rozmowie z nami odpowiedziała!

Ludzie boją się Justyny Steczkowskiej?

Trudno nie zgodzić się, że jedną z popularniejszych wokalistek w naszym kraju jest Justyna Steczkowska. Rosnąca rzesza fanów wciąż pozwala jej regularnie koncertować oraz realizować kolejne projekty muzyczne. W tym roku sporo mówiło się o wokalistce głównie za sprawą Eurowizji, w której chciała wziąć udział, ale niestety, to nie ona wygrała na preselekcjach.

Fani byli tym faktem szczerze zawiedzeni, czemu trudno się dziwić. Justyna Steczkowska cieszy się ogromnym uznaniem, a grono jej sympatyków stale rośnie. Nie da się ukryć, że są w tym wszystkim osoby, które nieszczególnie za nią przepadają, ale czy są i tacy, którzy się jej boją? W rozmowie z nami artystka odniosła się do określenia "Diwa", którą jest często nazywana oraz wspomniała, skąd wynika dystans niektórych osób, które choć być może by chciały, mają obawy, by do niej podejść.

Jak sama stwierdziła, źródło tego może być przede wszystkim w powierzchowności. Jest świadoma, że to, jak wygląda i że jest gwiazdą, może budować spory dystans pomiędzy nią, a innymi.

Nie wyglądam jak dziewczyna z sąsiedztwa, być może to też tak trochę tworzyło dystans. Ja też mam taką specyficzną urodę. Wszyscy którzy zamienili ze mną choć słowo, gdzieś się spotkaliśmy, to jest zupełnie inna energia. Z daleka, czy na scenie, rozumiem, że to może być takie (stresujące - przyp. red.) Są dziewczyny, które mają anielską buzię i może nawet zupełnie inny charakter, ale są takie, że chcesz do nich podejść i je przytulić. A są takie, przy których myślisz: ''Może lepiej nie''

Justyna Steczkowska zdradziła nam również, dlaczego nie lubi być nazywana "Diwą". Jaki ma do tego powód? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

