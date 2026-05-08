Na początku maja br. w mediach pojawiły się informacje, że Filip Chajzer nie jest już singlem. Teraz w rozmowie z jednym z portali prezenter potwierdził te informacje i opowiedział o swojej nowej relacji. Wspomniał też o spotkaniu z mamą swojej 20-letniej sympatii, o którym niespodziewanie dość głośno zrobiło się w mediach.

Jak bowiem poinformował portal Pudelek.pl, kobieta miała pojawić się podczas spotkania autorskiego, podczas którego Chajzer promował swoją książkę "Szczęście na kreskę". Według relacji świadków, matka nowej partnerki prezentera w pewnym momencie miała chwycić za mikrofon i powiedzieć:

Zapytała go, jak wyobraża sobie ten związek i czemu miał nakłaniać dziewczynę po zaledwie kilku tygodniach znajomości do zamieszkania razem bez wiedzy rodziców, a także dlaczego utrudnia jej kontakty z rodziną. Zrobiło się bardzo niezręcznie. Prowadząca spotkanie, Małgorzata Ohme, próbowała ratować sytuację i poprosiła, by prywatne sprawy załatwiać po spotkaniu - informuje portal Pudelek.pl

Co na to wszystko sam Filip Chajzer?

Filip Chajzer o swoim nowym związku

Niedługo po sensacyjnych doniesieniach portalu Pudelek.pl, głos zabrał sam zainteresowany. Filip Chazjer udzielił komentarza dla portalu Plotek.pl, w którym potwierdził swój związek i opowiedział, jak się poznali z nową sympatią.

Poznałem w pracy dziewczynę. Poprosiłem o numer. Chodzimy na kolacje i do kina. Do kościoła też. Spędziliśmy razem święta. U cioci Stasi. To siostra taty Zygmunta. Byliśmy też razem na urodzinach mojego taty. Moja rodzina wspaniale przyjęła moją sympatię. Mama oraz tata są oczarowani, co chyba sami mogą potwierdzić. - przekazał w rozmowie z Plotkiem, Filip Chajzer

41-latek potwierdził również, że jego ukochana ma 20 lat i odniósł się do dzielącej ich różnicy wieku, która wywołała wśród fanów zagorzałą dyskusję.

Dziewczyna ma 20 lat, precyzując. Jeśli to oburzające, to trudno - dodał

Filip Chajzer o spotkaniu z mamą swojej nowej sympatii

W tej samej rozmowie Filip Chajzer odniósł się również do pierwszego spotkania z mamą swojej drugiej połówki. Choć nie odpowiedział wprost na sensacyjne doniesienia Pudelka, to jednak przyznał, że odbyło się ono w dość "zaskakujących" okolicznościach.

Faktycznie mamę dziewczyny poznałem w dość zaskakujących okolicznościach, ale przyzwyczaiłem się, że w moim życiu nie ma nudy. Odbyliśmy dobrą rozmowę - podsumował prezenter

Fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Zobacz także: